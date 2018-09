Meßstetten Luftballons steigen auf für die Demokratie

Die Tagesgruppe Meßstetten, die Soziale Gruppenarbeit Meßstetten, die Schulsozialarbeit Meßstetten und die Wohngruppe Meßstetten kamen zusammen, um gemeinsam ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Wie in den Jahren zuvor wurden bei Weißwürsten mit Brezeln und süßem Senf Gespräche geführt und viel zusammen gelacht.

Das Besondere in diesem Jahr: Wie auch in vielen anderen Einrichtungen war es den Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Albstadt wichtig, den Internationalen Tag der Demokratie, der an diesem Tag stattfand, zu feiern. Dazu hatten sich die Studenten der Wohngruppen Meßstetten eins und zwei zunächst ein Spiel überlegt, das den jungen Menschen die große Relevanz der Demokratie näher bringen sollte. Es wurden die Bedeutungen einiger Begriffe beispielsweise Kinderrechte, Integration und Verfassung erklärt und anschließend danach geordnet, welche Aspekte nach Meinung der Kinder und Jugendlichen besonders von Bedeutung sind.

Die wichtigsten Begriffe bildeten den Grundstein eines Hauses, während die anderen Teile bis hin zum Dach darauf aufbauten. So wurde den jungen Menschen spielerisch die Staatsform näher gebracht.