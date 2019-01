Meßstetten Luca Roth springt ganz vorne mit

Meßstetten. Sichtlich stolz ist der 18-jährige Meßstetter, als er sich im Rathaus als bisher Jüngster in das Goldene Buch der Stadt einträgt. Diese Ehre hat er sich verdient – schließlich gilt er als aufstrebender Stern im Skispringen. Bei den Nordischen Junioren-Weltmeisterschaften im finnischen Lahti am Wochenende erreichte er die bisher größten Erfolge in seiner Skisprungkarriere. Gleich drei Weltmeistermedaillen packt der 18-Jährige bei seinem Besuch im Meßstetter Rathaus auf den Tisch. Besonders stolz ist er auf seine Silbermedaille im Einzel. "Im zweiten Durchlauf machte ich einen Supersprung und dann wurde es Silber", erzählt Roth voller Stolz.

Mit 97,5 Metern sprang der Meßstetter am weitesten, aufgrund der Haltungsnoten musste er sich dem Norweger Thomas Aasen Markeng geschlagen geben. In den beiden Teamspringen habe jeder der Springer Topleistungen abgerufen, sodass schließlich der dritte Platz und der Sieg drin waren. "Drei Medaillen bei einer WM hat bei uns noch keiner geschafft", meint Oliver Rentschler, Vorsitzender des Skivereins Meßstetten, für den Roth nach wie vor im Continental Cup an den Start geht. Rentschler lobt seinen Schützling in höchsten Tönen: "Wenn jemand von sich aus so motiviert ist, dann muss man gar nicht auf ihn aufmerksam werden", so Rentschler.

Obwohl Roth als Nachwuchshoffnung im DSV gilt und erst am Anfang seiner Profikarriere steht, ist er auf den Skiern längst ein alter Hase. Seine ersten Sprünge machte er im Alter von sechs Jahren auf der K20-Schanze im Täle in Meßstetten. "In meiner Matschhose", wie er lachend betont. Sein Vater Bernd Roth erzählt, dass sein Junior schon früh total scharf auf das Skispringen gewesen sei und immer seinem Vereinskollegen und Idol Pascal Bodmer nacheifern wollte.