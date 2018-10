Vorsicht ist derzeit geboten, denn die Brunft macht aggressiv: Das stattliche Rothirschrudel im Meßstetter Wildgehege hat einen neuen Chef. Der jüngere 14-Ender hat sich im internen Machtkampf gegen den 18-Ender und bisherigen Platzhirschen durchgesetzt. Für den Futterdienst und auch für die Besucher ist deshalb besondere Vorsicht geboten, denn der Chef ist voller Kraft, sieht auch manche Menschen durchaus als Rivalen und stößt dann mit seinem gewaltigen Geweih durch den Drahtzaun des Geheges. Deshalb sollten die Besucher in Meßstetten momentan den Sicherheitsabstand wahren, wenn männliche Rothirsche in Zaunnähe sind, so der Verein Wilgehege: Mit einem liebestollen Hirschen sei nicht zu scherzen. Foto: Hohmann