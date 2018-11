Meßstetten Lichtermeer in den Straßen von Heinstetten

Meßstetten-Heinstetten. Das Sankt-Martinsfest gehört zu den schönsten Festen im Kindergarten St. Lioba in Heinstetten: Zu Beginn zogen die Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen, die sie liebevoll zusammen mit ihren Eltern im Kindergarten gebastelt hatten, in die Kirche ein und schufen so eine stimmungsvolle, lichtdurchflutete Atmosphäre. Vorne trafen sich die Kinder und sangen das traditionelle Lied "St. Martin ritt durch Schnee und Wind".