Meßstetten-Tieringen. Die aktiven Rentner des Heimatvereins Kohlraisle aus Tieringen haben die Firma Fertigbeton-Wochner in Dormettingen besucht, zusammen mit der Volkshochschule Balingen. Der Einführungsvortrag und die Führung durch das Werk beeindruckte die Teilnehmer. So wurden zum Beispiel die verschiedenen Betonarten und deren Herstellungsverfahren wie beispielsweise beim Spannbeton erklärt. Auch überraschend war die Erkenntnis, dass die großen Betonwände liegend auf einem Fließband produziert werden und der Beton durch spezielle Beimischungen nach acht Stunden bereits ausgetrocknet ist. Die Gruppe ließ den Ausflug am Spätnachmittag in einem Gasthaus ausklingen. Jedoch erst das fünfte besuchte Lokal hatte geöffnet, was zeigte, wie schwierig es manchmal ist, ein geöffnetes Wirtshaus zu finden.