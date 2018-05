Meßstetten Lauschiger Platz zum kreativen Spiel

Bei der Einweihung schnitten drei Kinder synchron auf Kommando die Absperrbänder durch. Danach gab es für jeden Sprössling ein Eis zur Feier des Tages. "Jetzt wollen wir sehen, was sich aus der Spielmöglichkeit entwickelt", sagt Lehmann. Nayla und Luisa jedenfalls haben eine weitere Anweisung an ihre Kindergarten-Kollegen: "In dem Schäferwagen dürfen maximal drei Kinder gemeinsam spielen."