Meßstetten Lange Suche war letztlich erfolgreich

Meßstetten-Tieringen. Trotz einer langen Suche war für die Hausarztpraxis in Tieringen keine Nachfolgeregelung gefunden worden. So war die Hausarztpraxis, die Matthias Hofmann bis Ende 2019 betrieben hatte, seit dem 1. Januar 2020 verwaist. Die Stadt Meßstetten und der Stadtteil Tie­ringen haben nach einer Lösung für dieses Problem gesucht. Vor allem auch die Familie Link, allen voran Joachim Link, von der Firma Interstuhl hatte sich stark für eine Neuansiedelung eines Arztes in Tieringen engagiert.