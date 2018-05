Meßstetten Kurz kritisiert "Buschfunk" und "falsche Gerüchte"

Kurz ging auf eine Sache ein, die ihn beschäftige: "Ich finde es nicht gut, wenn über den Buschfunk irgendwelche Parolen oder Dinge verbreitet werden, die nur durch Halbwissen gestützt sind." Er forderte die Mitglieder auf: "Sollte jemand ein Problem haben oder gibt es Unstimmigkeiten, tretet an den Ausschuss heran. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass falsche Gerüchte in Umlauf gebracht werden." Dank sprach Kurz allen Mitgliedern, der Stadt und der Ortschaftsverwaltung aus.

Silvia Jung gab ebenso wie Kassierer Alexander Hajdu einen lückenlosen Bericht ab. Erfreulich sei, dass die Umsätze im Tennisheim wieder angestiegen seien. Der Verein könne sich glücklich schätzen, dass die Bewirtung noch durch die Mitglieder gewährleistet werden könne. Sportwart Nico Uhlig berichtete von sieben Mannschaften, davon zwei in der höchsten Bezirksklasse. In Kooperation mit der TG Tieringen hätten die Hartheimer Jugendlichen fünf Mannschaften im vergangenen Jahr gebildet. Zwei Mannschaften habe die Spielgemeinschaft Hartheim/Tieringen im Kids Cup U12 gemeldet. Die erste Mannschaft, vorwiegend mit Tieringer Mitgliedern besetzt, sei Meister geworden. Ein Teil der Jugendlichen trainierte im Winter 2017/2018 in der Tennishalle in Ratshausen.

Mit viel Applaus wurde die Mitteilung aufgenommen, dass Mitglied Jessica Laux die Trainerausbildung in Angriff nehmen will. Bürgermeister Frank Schroft dankte für das Engagement, das gesellschaftliche Miteinander und die Belebung der Gemeinschaft.

Die Wahlen, von Michael Falkenburger von der Michelezunft und Jürgen Rohn vom Sportverein geleitet, brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender ist Alexander Kurz, Sportwart ist Nico Uhlig, Jugendwart Michael Stingel, Beisitzerin für Bewirtung im Tennisheim Brunhilde Butz. Weitere Beisitzer sind Nebojsa Sukmann, Michael Steidle und Tobias Böttner.

Der stellvertretende Sportkreisvorsitzende im WLSB, Karl-Heinz Munz, überbrachte die Grüße des Sportkreisvorsitzenden. Er ehrte Jugendwartin Nicole Hajdu und Sportwart Nico Uhlig mit der bronzenen Ehrennadel des WLSB. Vereinsintern geehrt wurden Jessica Laux, Charlotte Schroeder, Bernhard Deufel, Alfons-Christian Strobel und Richard Götz für 15 Jahre Mitgliedschaft. Zudem ehrte Kurz Jessica Laux und Christian Niemczewski für 100 Spiele für die TGH, Daniela Lindner für 200 Spiele und Alexander Steidle für 300 Spiele.

Dank sprach der Vorsitzende Ingrid und Peter Schäffer für ihre Tätigkeit als Beisitzer aus. Sie stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl. Eine umfangreiche Arbeit leistete Nadine Sukmann, die den Einkauf für das Tennisheim tätigte. Karl Steidle pflegt seit 40 Jahren die Spielberichte ein.