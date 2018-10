Meßstetten Kunstwerk der Natur

Im Schwarm zu Hunderten schwirrten sie in den Sommermonaten in dem Holzschuppen und in der Umgebung umher, um sich von dem Saft blutender Bäume zu ernähren und die Königin zu füttern.

Nun, da die Temperaturen hauptsächlich nachts stark gesunken sind, sieht man nur noch einzelne Hornissen fliegen, da diese nur bis zum Herbst aktiv sind. Anfang November sterben die letzten Arbeiterinnen, womit auch das Leben im Nest erlischt und der ganze Spuk bis zum nächsten Jahr, wenn die jungen Königinnen und Drohnen schlüpfen, vorbei ist.