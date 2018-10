Meßstetten Kulinarischer Abend mit viel Programm

Meßstetten. Es geht in die nächste Runde: Der Musikverein Meßstetten veranstaltet am Samstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr in der Turn- und Festhalle sein fünftes "Flädlefest", das in Anlehnung an das Speisenangebot seinen Namen bekommen hat. Neben typisch schwäbischen Speisen und Getränken, die an diesem Abend angeboten werden, wird die Musikkapelle aus Denkingen die Gäste mit Blasmusik unterhalten. Eröffnet wird der Abend von der Jugendkapelle. Zudem werden die Albstepers und die Zumba-Gruppe des Turn- und Sportvereins Meßstetten Tanz- und Showeinlagen vorführen. Um den Abend abwechslungsreich zu gestalten, werden im Anschluss "Sascha Arnold & Band" für Stimmung sorgen.