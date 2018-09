Meßstetten-Oberdigisheim. Eine Tee-Degustation mit He Yuan findet am Samstag, 29. September, ab 15 Uhr in der Galerie im Fehlochhof auf dem Michelfeld im Rahmen der Ausstellung "Dialogische Beziehungen" statt. He Yuan wird eine Teezeremonie mit chinesischen Köstlichkeiten zelebrieren, zusammen mit unterschiedlichen Teesorten in den typischen Teeschalen. Ihr Zitterspiel wird den Besucher begleiten und sie wird die chinesischen Schriftzeichen kalligrafisch bekanntmachen. Es soll ein Nachmittag werden, der den Besuchern der Ausstellung – auch in der Begegnung – die fernöstliche Kultur näherbringen soll. Die Ausstellung ist wie immer an Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet.