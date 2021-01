Meßstetten Künftig liegt alles in einer Hand

In die Fußstapfen des Trios tritt nun Angelika Steidle-Mutscheller – es sei "ein wichtiger Schritt für unsere Seelsorgeeinheit", die Finanzen der Seelsorgeeinheit einer einzigen Kirchenpflegerin anzuvertrauen, erklärte Kaniyodickal, betonte aber zugleich, dass die einzelnen Gemeinden trotzdem selbstständig blieben. Man werde diese Eigenständigkeit weiterhin stützen und fördern, ohne dabei das Gemeinsame aus dem Blick zu verlieren.

Die 43-jährige Steidle-Mutscheller bringt bereits einiges an Erfahrung für ihr neues Amt mit; sie engagiert sich in der kirchlichen Jugendarbeit und ist seit 20 Jahren Mitglied des Kirchengemeinderats Unterdigisheim. "Es freut mich sehr, dass ich als Kirchenpflegerin für die gesamte Seelsorgeeinheit dazu beitragen kann, dass diese weiter zusammenwächst. Die Einzelgemeinden sollen noch mehr voneinander profitieren." Außerdem freue sie sich auf interessante Begegnungen mit den Menschen in der Seelsorgeeinheit.