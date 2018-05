Meßstetten Künftig gelten im Rat andere Summen

Strittig war im in der Debatte die Entscheidungskompetenz über Angelegenheiten, deren Kosten sich zwischen von 20 000 und 100 000 Euro bewegen – der Gemeinderat folgte einem Antrag, die Höchstgrenze von 100 000 Euro auf 75 000 Euro herabzusetzen. Weitere Themen waren die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Bürgermeisters bis zu einer Höhe von 10 000 Euro, die Regelung der Personalangelegenheiten durch den Bürgermeister und der Verkauf von beweglichem Vermögen im Wert von maximal 10 000 Euro durch den Bürgermeister.

Vor einiger Zeit hatte die CDU-Fraktion angeregt, neben den gewählten persönlichen Stellvertretern der Mitglieder der beschließenden Ausschüsse noch weitere Stellvertreter zu bestimmen, so dass theoretisch alle Mitglieder einer Fraktion im Verhinderungsfall stimmberechtigt sein könnten. Die Verwaltung gab in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass durch die anstehende Änderung der Hauptsatzung eine die beiden beschließenden Ausschüsse gestärkt würden. Aus diesem Grund erscheine es ratsam, zunächst an der bestehenden Bestellung der persönlichen Stellvertreter für die beschließenden Ausschüsse festzuhalten. Über eine weitergehende Stellvertreterregelung könne im Rahmen der Ausschussbesetzung nach der Kommunalwahl im nächsten Jahr beraten werden. Eine erneute Änderung der Hauptsatzung sei dafür nicht erforderlich. Der Gemeinderat war damit einverstanden.