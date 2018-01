Meßstetten. Auf den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" bereiten sich die Teilnehmer mit einem öffentlichen Konzert am Sonntag, 21. Januar, ab 11 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums vor. Bei der Matinee präsentieren die jungen Musiker ihre Wettbewerbsprogramme. Der Regionalwettbewerb ist in den drei Landkreisen Zollernalbkreis, Reutlingen und Tübingen am 27. und 28. Januar.