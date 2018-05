Nachdem die Frühaufsteher des Tieringer Heimatvereins Kohlraisle, entgegen der Wettervorhersage, 2017 von einem schönen Sonnenaufgang überrascht worden waren, waren dieses Jahr alle Prognosen positiv bei der Frühaufstehertour: Um 6 Uhr versammelten sich zahlreiche Wanderer am Parkplatz Heidenhof und wanderten am Trauf entlang Richtung Rappenstein, wo sie den klaren Blick auf das Schlichemtal genossen. Anschließend führte die Tour am Geyerbad vorbei zur Härtlehütte, wo ein Frühstück auf die Wanderer wartete. Wieder einmal war die Wanderung während des Sonnenaufgangs ein besonderes Erlebnis. Foto: Vötsch