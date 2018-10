Meßstetten Kirche bleibt im Dorf – auch künftig

Meßstetten-Tieringen. Den seit März amtierenden Oliver Saia, der sich im Dekanat Balingen um Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit kümmert, haben Prälat Christian Rose aus Reutlingen, der Balinger Dekan Beatus Widmann und Andreas Föhl, Medienbeauftragter der Prälatur Reutlingen, am Freitag in der evangelischen Tagungsstätte Haus Bittenhalde vorgestellt. "Wir merken als Kirche, dass wir sehr stark mit der Öffentlichkeit kommunizieren müssen – das wird immer mehr zur Grundaufgabe", sagte Widmann mit Blick auf den Platz der Kirche in der Gesellschaft, der an Bedeutung verliere.

Rose, der sich mehrere Tage Zeit nimmt, um mit Pfarrern und Kirchengemeinderatsvorsitzenden, Prädikanten und sogar Bürgermeistern – "Das ist mir ganz wichtig!" – zu sprechen, will aber auch "draufschauen", was so passiert im Kirchenbezirk. Ausdrücklich betonte Rose, dass die evangelische Kirche "von der Basis, den Gemeindegliedern her" denke. "Prälat ist bei uns kein Würdetitel, sondern eine Stellenbeschreibung – ich bin der Seelsorger der Pfarrerinnen und Pfarrer." Sofern sie das wollten. Und er sei in Gesprächen mit allen Einrichtungen des Kirchenbezirks, um zu hören: "Was läuft gut? Wo gibt es Sorgen und Nöte?"

Mit Blick auf den theologischen Nachwuchs sieht der Dekan gar nicht so schwarz