Wenn die Heinstetter Kindergartenkinder den Erntedankgottesdienst in der Kirche mitgestalten, ist es jedes Mal ein besonderes Fest: Die Kinder zogen zusammen mit ihren Erzieherinnen mit ihren liebevoll gefüllten und dekorierten Erntedankkörbchen und -stäben in die Kirche ein. Voller Eifer sagen sie dann zusammen das Lied "Die Sonne hoch am Himmelszelt", dessen Botschaft sie auf selbst gebastelten Plakaten ausschmückten. Ein Gebet beendete ihren Auftritt, und Pater Stefan Havlik lobte die Kinder für ihren engagierten Einsatz. Foto: Quarleiter