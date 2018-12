Meßstetten Kinder trotzen miesem Wetter

Sinn der Veranstaltung ist, Erwachsenen und Kindern im Advent eine Veranstaltung zu bieten, die Gelegenheit bietet, stressfrei und ohne Marktangebote die Vorweihnachtszeit in der Ortsgemeinschaft zu genießen. In diesem Jahr machte das Wetter dieser Tradition allerdings einen Strich durch die Rechnung: Die Wetterprognose verhieß, dass der Hüttenaufbau und die Veranstaltung von stürmischem Wind und viel Regen begleitet sein würden. So entschied sich die Tennisgemeinschaft für eine andere Lösung: Der Wirt der "Lammstuben" stellte "Charly’s Stadel" zur Verfügung. Der Nikolaus kam mit Knecht Ruprecht in den geheizten Stadel und beschenkte die zahlreichen Kinder. Die von den Kindern vorgetragenen Gedichte und kleinen Geschichten und die weihnachtlichen Weisen von "Honey & The Heartbreakers" sorgten für eine festliche und besinnliche Atmosphäre im voll besetzten Stadel.