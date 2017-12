Meßstetten (hol). Der städtische Bauhof in Meßstetten erhält einen neuen Kastenwagen für die Wasserversorgung. Das entschied der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Als Ersatz wird ein VW Crafter 35 Kasten zum Preis von rund 37 000 Euro bestellt. Lieferant ist die Firma BHG Autohandelsgesellschaft in Albstadt. Für den Preis von rund 8300 Euro stattet die Firma Sortimo aus Köngen das Fahrzeug entsprechend aus. Der alte VW Transporter soll nach Inbetriebnahme des Ersatzfahrzeugs verkauft werden.