Meßstetten Jungmusiker bestehen die D1-Prüfung

Vorsitzender Christof Clesle und Larissa Koch übergaben das Leistungsabzeichen in Bronze mit Urkunde des Blasmusikverbands Baden-Württemberg an Lucia Link, Elisabeth Narr, Paul Nast und Jasmin Unsöld für die erfolgreich abgelegte D1-Prüfung. Für die anspruchsvolle Prüfung mussten die Musiker verschiedene Musikstücke vor einer Jury vorspielen und wurden in ihrem theoretischen Wissen geprüft.

Die jungen Musiker sind nun mit ihrem Leistungsnachweis wichtige Säulen in der Jugendkapelle.