Die Jugendkapelle des Musikvereins Heinstetten hat am Wertungsspiel in Jettingen im Kreisverband Böblingen teilgenommen. Die 33 Musiker und ihre Dirigentin Katja Steidle stellten sich in der Kategorie zwei den Wertungsrichtern mit den Musikstücken "Celebration and Song" von Robert Sheldon und "Tales from the shore" von Kees Vlak. Mit unglaublichen 94,8 Punkten erzielten sie das Prädikat "hervorragend". Das war gleichzeitig auch die beste Wertung aller teilnehmenden Jugendorchester am Wertungsspiel. Am 15. Dezember beim Weihnachtskonzert des Musikvereins steht für die Jugendkapelle der nächste Höhepunkt vor der Tür. Foto: Mauch