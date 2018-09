Meßstetten Jürgen Buhl ist zum Bürgermeister gewählt

Nach dem vorläufigen Endergebnis holte Buhl 792 der 1203 gültigen Stimmen. Auf seinen Mitbewerber Yann Didier Reydelet entfielen 400 Stimmen. Buhl wird damit Nachfolger von Amtsinhaber Bernhard Flad, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte und dessen Amtszeit am 30. November endet.

Der 53-jährige Jürgen Buhl lebt in Mühlheim an der Donau und hatte an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt abgeschlossen. Seine bisherigen Stationen waren der Gemeinde-Verwaltungs-Verband Donau-Heuberg in Fridingen, die Gemeinde Wehingen und der Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg. Seit 2001 ist Buhl Stadtkämmerer in Meßstetten, kaufmännischer Geschäftsführer beim Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe und führt die Geschäfte für die Sozialstation, Nachbarschaftshilfe sowie Essen auf Rädern in Meßstetten. Bürgermeister Frank Schroft freut sich für seinen Kämmerer, bedauert allerdings, einen "ausgewiesenen Fachmann" zu verlieren, der sich in jüngster Zeit besonders bei der Umstellung zur doppischen Haushaltsführung Meriten erworben habe.