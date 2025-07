1 Die Stadtradler gehen wieder auf die Strecke. Foto: Kristoff Meller Die Meßstetter Aktiven wollen ihre guten Vorjahres-Platzierungen verteidigen.







Link kopiert



Der Startschuss zur Aktion „Stadtradeln 2025“ fällt am Sonntag, 20. Juli, in Meßstetten. Drei Wochen lang heißt es dann: Kilometer sammeln, Teamgeist stärken und gemeinsam für nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und Gesundheit in die Pedale treten.