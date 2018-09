Meßstetten Investitionen und Rücklagen steigen

"Vom Zweierle werden wir uns vielleicht verabschieden müssen", hatte Frank Schroft bei der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten 2015 auf die Frage geantwortet, was er denn mit den mehr als 22 Millionen Euro an Rücklagen zu tun gedenke. Damals wusste er um die Notwendigkeit für eine Reihe von Investitionen. Tatsächlich investiert die Stadt unter Schrofts Ägide mehr als in den fünf Jahren zuvor – deutlich mehr. Manche hat das nervös gemacht. Immer wieder hatten Stadträte verklausuliert oder offen die Befürchtung geäußert, das schöne Polster könnte schrumpfen. Mit der jüngsten Jahresrechnung und einer Bilanz von 2005 bis 2017 wissen sie es nun besser. Seit Schroft Bürgermeister ist, sind die Investitionen gestiegen – die Rücklagen aber auch: auf aktuell fast 27 Millionen Euro. Das nötigte in der jüngsten Sitzung sogar sonst eher kritischen Räten Respekt ab.