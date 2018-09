Meßstetten Interstuhl geht mit gutem Beispiel voran

"Verantwortung und Nachhaltigkeit sind seit jeher wichtige Motivatoren unserer Unternehmensführung", erklärt Geschäftsführer Joachim Link. "Ziel unseres ökonomischen Handelns ist die Unternehmenssicherung für die nächsten Generationen und die Standortsicherung für die Mitarbeiter in der Region. Wir folgen dabei einer Forderung des Rats für Nachhaltigkeit, nach der zukunftsfähiges Wirtschaften bedeutet, unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen."

Eine Maxime, an der sich auch der Interstuhl-Generationenvertrag orientiert: Interstuhl richtet sich damit an Menschen aller Altersgruppen und organisiert oder finanziert im Unternehmen und in der Region vielfältige Angebote, die den Zusammenhalt der Gesellschaft nachhaltig stärken sollen. So werden neu geborene Mitarbeiterkinder mit dem Pflanzen eines eigenen Apfelbäumchens im Leben begrüßt. Im Anschluss geht die Unterstützung bei der Ganztagesbetreuung in Kita und Grundschule weiter, ehemalige Mitarbeiter geben Kindern Technikunterricht, kostenloser Englischunterricht wird für alle Kinder ab drei Jahren angeboten und die Kantine sorgt mit kostenfreiem Mittagessen für das leibliche Wohl.

Auch Rentner und Senioren in Tieringen werden von Interstuhl mit einem kostengünstigen Mittagstisch versorgt. Mindestens zweimal im Jahr tagt zudem der Interstuhl-Rentner-Stammtisch. Für Jugendliche und junge Erwachsene bietet Interstuhl derzeit 19 verschiedene Ausbildungsberufe an – Kindern von Mitarbeitern wird ein Anrecht auf einen Ausbildungsplatz bei Interstuhl zugestanden. Zum sozial engagierten Beschäftigungskonzept gehört die Integration von Flüchtlingen ebenso wie die Vergabe von Aufträgen an Menschen mit Handicap. Für die Lebenshilfe Zollernalb beispielsweise ist Interstuhl der größte Arbeitgeber.