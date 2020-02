Meßstetten In Hartheim sind die Narren los

Der Regen beeinträchtigte das bunte Treiben nicht, und so zogen die "Schmo-Do-Weiber", die "Schmotzige Doschig Weiber", zusammen mit den Männern, als "Fahrendes Volk" lustige Lieder singend, an den Gästen vorbei. In großer Formation kamen die Boscha-Hexa aus dem benachbarten Heinstetten. Eine Gruppe fröhlich feiernder Frauen war als "Jägermeisterinnen" kostümiert und verteilte großzügig Hochprozentiges. Nach der Guggamusik "Gib alles" zogen die Wasserschöpfer aus Schwenningen mit ihren Hästrägern die Blicke auf sich. Während die Männergilde einen Narrenbaum trug und aufstellte, kletterte daran ein mutiger Mann hoch, und weitere Mitglieder nahmen mit der Konfettischleuder die Gäste kräftig aufs Korn. So manches Mädchen musste sich ein Bad in der Konfettibox gefallen lassen.

Dem Motivwagen Medicopter 117 folgten die Haiberger Bättlblätz aus Heidenstadt, die junge Besucherinnen mit einem wilden Ritt auf einer Stange durchrüttelten. Als gestiefelte Kater gekleidet nahmen die Mitglieder des Kirchenchors Heinstetten teil. Viele bunte Ballons waren dann zu sehen, als die Mitglieder des "Hartamer Xangverei" das Ballonfahren als Motiv präsentierten. In einem als Waldhütte gestalteten Motivwagen zeigte sich die Gruppe aus Weilen als starke Holzfäller. Unverkennbar sind die mächtigen Masken der Felsa­dapper aus Storzingen. Zwei sportliche Mitglieder der Felsa­dapper offenbarten im Duo beim Seilspringen eine gute Koordination und Kondition. Die Lumpenkapelle des Musikvereins Hartheim spielte launige Musikstücke. Die "Runkelriabaweible" aus Margrethausen "badeten" in einer mit Konfetti gefüllten Wanne Teenager.