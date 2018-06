Meßstetten Im Fürhölzer stechen die Piraten in See

Meßstetten. Lange hatten die Piraten des Kindergartens Fürhölzer darauf gewartet, endlich in See stechen zu können. Beim Sommerfest der städtischen Einrichtung war es nun soweit: Trotz leichten Regens und Donnergrollens wurden die Segel des neuen Piratenschiffes gehisst. Mit toller Piratenmusik und Gesangseinlage nahmen die jungen Seeräuber ihr neues Spielgerät offiziell in Betrieb.