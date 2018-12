Meßstetten "Ich werde verstärkt in Stuttgart aufschlagen"

Meßstetten. "Ein Jahr wartet man auf Antwort – und dann bekommt man einen Satz!" Frank Schroft, der umtriebige Meßstetter Bürgermeister, der nach Möglichkeiten für eine Nachnutzung des Areals der Zollernalb-Kaserne sucht, hält mit seiner Enttäuschung nicht hinter dem Großen Heuberg. Von der Generalzolldirektion in Bonn hat er ein Schreiben bekommen, in dem es heißt, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Eigentümerin des 56 Hektar großen Geländes habe das Erkundungsergebnis für die Unterbringung der Generalzolldirektion am Dienstort Sigmaringen übersandt, um die sich Meßstetten ebenfalls bemüht hatte. "Danach kann ich Ihnen mitteilen, dass die Nutzung von Teilflächen der ehemaligen Zollernalb-Kaserne in Meßstetten für eine interimsweise Unterbringung von Teilen des Lehrbetriebs der Generalzolldirektion – Dienstort Sigmaringen – nicht mehr vorgesehen ist." Punkt.