Meßstetten HSG will in die Erfolgsspur zurück

Dabei kam Trainer Martin Röthlingshöfer die Pause am vergangenen Wochenende gar nicht so recht. "Ich hätte lieber gleich wieder gespielt, um im Rhythmus zu bleiben. Aber wir schauen trotzdem, dass wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können", sagt der Hossinger Übungsleiter, für den die Niederlage gegen die "Füchse"-Frauen, mit der die Serie der HSG-Frauen von sechs Spielen ohne Niederlage zu Ende ging, keine negativen Auswirkungen hat. "Wir haben ja gegen Weilstetten gut gespielt, sind in der ersten Halbzeit vorne gelegen und haben auch zur Pause geführt. Nach dem Seitenwechsel hatten wir einen kleinen Hänger, den der TVW genutzt hat, um mit drei, vier Toren davon zu ziehen. Wir sind zwar gegen Ende noch einmal ran gekommen, aber Weilstetten hat dann seine individuelle Klasse gezeigt", sagt Röthlingshöfer.

Der nächste Gegner ist nicht ganz so schwer wie der Tabellenführer. Die Württembergliga-Reserve aus Leinfelden-Echterdingen ist zwar sehr heimstark – aus vier Heimpartien holte das von Spielertrainerin Daniela Soldner drei Siege – liegt 8:8 Punkten klar hinter Hossingen-Meßstetten (11:5). "Leinfelden-Echterdingen ist für uns ein unbekannter Gegner. Aber wir schauen auf uns. Wir wollen die Aufgabe konzentriert angehen, gut ins Spiel finden und guten Handball spielen. Wenn uns das gelingt, dann können wir auch etwas mitnehmen", zeigt sich Röthlingshöfer zuversichtlich. "Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt, und die dafür nötigen Punkte wollen wir möglichst schnell holen."