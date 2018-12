Meßstetten Hoher Ausbildungsstandard gewürdigt

Derzeit bildet Interstuhl in Meßstetten 56 Menschen im Alter zwischen 15 und 35 Jahren in 21 unterschiedlichen Berufen und Studiengängen aus. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung werden alle Berufseinsteiger von Interstuhl übernommen. Hauptschulabgänger sind ebenso vertreten wie Abiturienten, und auch Flüchtlinge haben bei Interstuhl eine Chance. "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung, zu den 500 besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland zu gehören", betonen Helmut und Joachim Link. "Die Studie gibt Schulabgängern und Studienanfängern eine wichtige Orientierung bei der Planung ihrer beruflichen Zukunft. Wenn daraufhin engagierte und aufgeschlossene Menschen noch gezielter ihren Weg zu uns in die Ausbildung finden, freut uns das sehr. Und ganz nebenbei stärkt die Auszeichnung unsere Außenwirkung als attraktiver Arbeitgeber."