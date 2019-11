Meßstetten Hofmann gibt nach 30 Jahren Arztpraxis auf

"Die Zeiten haben sich komplett geändert"

Hofmann vermutet, dass viele junge Ärzte ein falsches Bild davon haben eine eigene Praxis auf dem Land zu führen. "Die Zeiten haben sich komplett geändert", erklärt Hofmann. "Die Arbeitsbedingungen für einen Landarzt haben sich wesentlich verbessert." Der Notdienst beschränke sich auf fünf bis sechs Wochenenden im Jahr; zudem hätten niedergelassene Mediziner einen geregelteren Tagesablauf als viele Ärzte in einer Klinik. Die mit der Selbstständigkeit verbundenen Bürokratie halte sich in Hofmanns Augen in Grenzen. Zusätzlich schwärmt der 68-Jährige, der in Leipzig als Sohn eines Arztes aufgewachsen ist und dort sein Medizinstudium absolviert hat, für die wunderbare Landschaft und dem hohen Freizeitwert auf der Alb. Problematisch wurde jedoch in den vergangenen Jahren der zunehmende Ärztemangel in ländlichen Regionen. Viele von Hofmanns Kollegen im näheren Umkreis seien im Rentenalter und praktizieren sogar darüber hinaus; die Patientenkapazitäten seien überall an der oberen Grenze. Die Nachfolgersuche gestalte sich landauf landab schwierig; der Zollernalbkreis sei alles andere als ärztlich überversorgt.