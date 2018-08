Meßstetten Heuberger Bauern erobern den Catwalk

Meßstetten-Oberdigisheim. Die Vorbereitungen für die 1250-Jahr-Feier laufen auf Hochtouren. Am heutigen Mittwoch, 29. September, proben die Mitwirkenden der historischen Modenschauein letztes Mal in der Bärahalle; Beginn ist um 19 Uhr. Der Projektchor, der das Fest musikalisch umrahmt, kommt dort am Donnerstag, 30. August, um 20 Uhr zur Hauptprobe zusammen.

Ihr Wissen von Oberdigisheims Natur auffrischen und den heimischen Wald mit allen Sinnen erkunden und erleben können die Festbesucher im Miniaturwald in der historischen Scheune. Es stellen sich unterschiedliche Waldbewohner vor, können betrachtet und gehört werden – sogar das Oberdigisheimer Wappentier, der Uhu, wird sich ausnahmsweise einmal tagsüber zeigen. Darüber hinaus erhalten die Besucher Gelegenheit, sich selbst kreativ zu betätigen.

Wer bei den Vorbereitungen aufs große Fest mithelfen will, ist übrigens willkommen. Sowohl beim Zeltaufbau am Donnerstag, 30. August, – er beginnt um 8 Uhr – als auch zum Zeltabbau am Montag, 3. September – Beginn zur selben Uhrzeit – kann jedermann an der Seite der eingeteilten Helfer Hand anlegen.