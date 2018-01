Im gut besuchten Wortgottesdienst am Dreikönigstag in der Kirche St. Agatha, den der Kirchenchor festlich umrahmte, hat Diakon Michael Adelbert die Heinstetter Sternsinger gesegnet und zum Spendensammeln ausgesandt. Die Gruppen gingen von Haus zu Haus, um Opfer unter dem Motto "Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit" zu erbitten. Zum Dank für die Spenden schrieben die Sternsinger C-M-B – "Christus mansionem benedicat"; Christus segnet dieses Haus – sowie die Jahreszahl 2018 auf die Türen. Text: Lissy