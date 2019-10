Meßstetten Oktoberfest "Hautnah" an den Musikern

Frank Boos und seine Band hatten sozusagen ein "Heimspiel" in Hartheim. Boos war vor Jahren schon auf der musikalischen Hartheimer Bühne. Nun gab für ihn ein Wiedersehen mit zahlreichen Bekannten. Auch Sängerin Kerstin war öfters in Hartheim, nämlich als Tennisspielerin auf den Tennisplätzen des Jubelvereins. Und dann war da noch der Keyboarder "Georgy", dessen Vorfahren aus Hartheim stammen. Es war ein Generationenfest an diesem gemeinsamen Jubiläumsabend bei dem Alt und Jung ausgelassen miteinander feierten. Und die Gäste kamen zahlreich aus allen Meßstetter Stadtteilen und dem ganzen Heuberg. Die Band "Hautnah" hat einen bleibenden Eindruck in Hartheim hinterlassen.

"Hautnah" machten beim Oktoberfest ihrem Namen alle Ehre: Den sechs Musikern ist es gelungen eine harmonische und enge Verbindung zum Publikum herzustellen.