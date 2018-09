Der 70er-Ausflug hat die Hartheimer des Jahrgangs 1948 bei bestem Wetter an den Bodensee geführt. Erster Halt war das Hopfenmuseum in Tettnang. Die Führung mitten in der Hopfenernte hinterließ Eindrücke. Nach dem Mittagessen in der Hopfengaststätte ging die Fahrt weiter nach Bregenz. Auf dem Eventschiff "MS Sonnenkönigin" genossen die Jahrgänger eine dreistündige Rundfahrt. Der Ausflug wurde abgerundet mit einer Einkehr in Ebingen. Foto: Riehm