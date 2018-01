Meßstetten "Haben das Herz entscheiden lassen"

Was war Ihre die schönste Erfahrung?

Gerstenecker: Wir haben viele liebenswerte Menschen kennengelernt. Interessante Gespräche geführt, einfach helfen können. Das bleibt uns beiden fürs Leben. Viele Kontakte der Ehrenamtlichen zu den einstigen Bewohnern bestehen bis heute. Sauter: Außerdem sind wir konfrontiert worden mit so vielen Schicksalen. Das hat mir geholfen, mein eigenes Dasein neu zu bewerten. Wir, die wir hier ohne Krieg und Hunger leben, müssen für so Vieles dankbar sein. Oft ist uns das gar nicht bewusst.

Rund um das Begegnungszentrum gab es die verschiedensten Freizeitangebote und Treffpunkte – vom Computerraum über Handarbeit bis zum Sport. Welche Rolle hat das für Ihre Arbeit gespielt?

Gerstenecker: Eine sehr große! Diese Angebote, unerheblich ob Stricken, Badminton oder Kegeln, waren für die Bewohner höchstgeschätzte Abwechslung im Alltag, eine Möglichkeit, die eigenen Sorgen zu vergessen und in Kontakt mit anderen zu treten. Gerade zu jenen Zeiten, als wesentlich mehr Menschen als geplant in der Meßstetter Lea untergebracht waren, waren diese Freizeitbeschäftigungen unglaublich wertvoll, weil sie entzerrt haben.

Sauter: Nicht zu vernachlässigen ist der Aspekt, dass gerade Bewegung einfach gut tut! Ich war unter anderem für Fußball verantwortlich. Dieser Sport funktioniert non-verbal, weil er international ist. Groß, Klein, Alt, Jung spielt zusammen, man muss nichts erklären, weil die Regeln allgemein bekannt sind – egal ob die Sportler aus Syrien oder Gambia stammen. Manchmal sind 40 Kicker und mehr zum Training gekommen – Bewegung beugt schlechter Stimmung vor, gerade dann, wenn die Zimmer vollbelegt sind und es immer eng ist. Gern denke ich an unsere Ausflüge zurück: zur TSG Balingen oder zum VfB Stuttgart. Das waren besondere Höhepunkte für unsere Fußballfans.

Die Ehrenamtlichen waren oft Schnittstelle zur Bevölkerung. Haben die Bürger Sie mit den zahlreichen Gerüchten konfrontiert?

Gerstenecker: Bei den Führungen durch die Einrichtung haben wir natürlich schon das eine oder andere Gerücht mitbekommen, manches auch "hintenrum", wie man so schön sagt. Das, was gemeinhin die Runde machte, war in den meisten Fällen ohnehin nicht wahr. Hier haben die Lea-Führungen geholfen, weil wir dabei für Transparenz sorgen konnten.

Welche Öffentlichkeitspolitik haben Sie als Ehrenamtliche verfolgt?

Sauter: Wir sind mit allen Daten und Fakten rund um die Lea offensiv umgegangen, auch dann, wenn es einmal eher Unschönes zu berichten gab, zum Beispiel gerade die Klagen über Müllansammlungen in der Stadt oder die Diskussion um die öffentliche Toi­lette. Wir haben so vieles im persönlichen Gespräch entkräften können. Ein dickes Lob geht an alle Streetworker, die als Vermittler zwischen Bürgern und Lea-Bewohnern ebenfalls hervorragende Arbeit geleistet haben. Sie haben viele potenzielle Problemfelder entdeckt, bevor sie schwerwiegend werden konnten. Auch all unsere Praktikanten haben uns großartig unterstützt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für unser Land? Welche Aufgaben kommen auf Deutschland zu?

Gerstenecker: Es sind die politischen Strukturen, die noch nicht passen. Größte Herausforderung wird es sein, die Menschen, die langfristig hier in Deutschland leben wollen, zu integrieren. Erster Schritt ist meiner Meinung nach, dass es hinreichend Möglichkeiten gibt, unsere Sprache zu lernen. Sie ist der Schlüssel. Sauter: Wer wann und wo in unserem Land lebt, muss schlüssig und nachvollziehbar geklärt sein, genauso die Frage nach Arbeit – sie gehört meiner Meinung nach zu einer gelungenen Integration dazu. Sicher ist, dass auf unser Land noch viele Herausforderungen zukommen werden.