Eine Spende über 2500 Euro haben die Schüler des Gymnasiums Meßstetten am letzten Schultag vor Weihnachten an die "Kinderhilfe Sansibar" überreicht. Zusätzlich zum Erlös des jährlichen Adventsfestes stellte die Schülerfirma "Chocella" dem Verein ihren Jahresgewinn zur Verfügung. Vor den Scheckübergaben dankte Schulleiter Norbert Kantimm allen Beteiligten für die Organisation des Adventsfestes. Nur dank des Mitwirkens aller Schüler und Lehrer sei die großzügige Unterstützung möglich. Stellvertretend für die "Kinderhilfe Sansibar" nahm Jürgen Häffner den Scheck entgegen, den er an seine Tochter Nicole Häffner, Gründerin des Vereins zur Unterstützung herzkranker Kinder, weiterreicht. Das Geld wird zur Verbesserung der medizinischen Möglichkeiten auf der Inselgruppe im Indischen Ozean eingesetzt. Das Gymnasium Meßstetten unterstützt die Kinderhilfe bereits seit dem Jahr 2000. Das Bild zeigt von links Schülersprecherin Isabell Grieble, Jürgen Häffner, Schulleiter Norbert Kantimm und die Vertreterin der Schülerfirma, Jennifer Sauter. Foto: Seng