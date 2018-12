Meßstetten Gruppenkuscheln im Kobel macht den Schülern ganz viel Spaß

Nach einer kurzen Wanderung wurde die Achtsamkeit der Schüler getestet: Zehn verschiedene Gegenstände aus dem Wald sollte jeder Schüler möglichst schnell finden und an einen festen Platz legen. Anhand dieser Naturmaterialien wurde dann das Wissen der Schüler aus dem Fächerverbund Biologie, Naturphänomene und Technik wiederholt. Den Tannenzapfenweitwurf entschied die Handballerin Annkathrin für sich, gefolgt von Anastasia und Nikola.

Besonders viel Freude hatte die Klasse an der Vertrauensübung: Ein Partner musste seinen Mitschüler, dem die Augen verbunden waren, an einem Seil durch den Wald so führen, dass dieser bergauf, bergab und an Hindernissen wie Steinen unbeschadet vorbeikam. Immer wieder tauschten die Kinder die Rollen und wiederholten den Parcours.

Nur mit der Ankündigung der letzten Aufgabe konnte Förster Holl die Schüler zum Aufhören bewegen: Beim abschließenden Eichhörnchenspiel baute die Klasse zunächst gemeinsam einen Kobel aus Zweigen, bevor jeder Schüler zehn Erdnüsse an vier verschiedenen Stellen im Wald versteckte. Viel Spaß hatten alle bei der anschließenden Suche und dem "Gruppenkuscheln" im Kobel, wo jeder das Leben des Eichhörnchens im Winter nachempfinden konnte und mehr oder weniger erfolgreich mit den erbeuteten Nüssen den Winter überlebte.