Meßstetten Große musikalische Vielfalt beim Liedabend in St. Agatha

Bei einem gemeinsamen Liedabend in der Kirche St. Agatha in Heinstetten haben der gastgebende Kirchenchor St. Agatha Heinstetten, der Kirchenchor St. Kolumban Schwenningen, der Männergesangverein Eintracht Schwenningen, der Gesangverein Eintracht Hartheim sowie der Gospelchor "GloryFires" und der Kirchenchor St. Mauritius aus Stetten a. k. M. mit unterschiedlichen Beiträgen einen Einblick in die Vielfalt des Chorgesanges gegeben.

Die Zuhörer, die in die nicht ganz gefüllte Pfarrkirche gekommen waren, sparten nicht an Beifall für die ausgewählten Chorstücke, die in deutscher, englischer, ja sogar in lateinischer Sprache vorgetragen wurden. Auch den Erläuterungen zur Zusammensetzung und den Aktivitäten der einzelnen Chöre lauschten sie aufmerksam.

Nach einem abschließenden Kanon aller beteiligten Chöre folgten die Sängerinnen und Sänger sowie interessierte Gäste der Einladung, sich bei einem Stehempfang in der Pfarrscheuer weiter auszutauschen und sich innerhalb der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara besser kennen zu lernen. Einig waren sich alle, dass diese Veranstaltung zum Zusammenwachsen der Seelsorgeeinheit sehr geeignet und dass eine Wiederholung in ähnlicher Form durchaus zu begrüßen sei. Der Erlös der gesammelten Spenden kommt dem Sozialfonds der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara zugute.