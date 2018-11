Meßstetten Große Hilfe für die armen Bauern

Bürgermeister Frank Schroft stellte in seiner Ansprache fest, er habe nie verstanden, dass die Weltläden in ihren Gründerjahren noch als Dritte-Welt-Läden bezeichnet worden seien – es gebe schließlich nur eine Welt. Mittlerweile existierten mehr als 900 Weltläden in Deutschland und über 2400 europaweit, die vorbildliche Arbeit leisteten. Vorrangiges Ziel sei mehr Gerechtigkeit im Handel, bei den Arbeitsbedingungen und bei der Entlohnung. Dafür würden nicht nur Waren verkauft, sondern damit werde auch ein Stück Bildungsarbeit geleistet. Der Meßstetter Bürgermeister ermunterte zum Mitmachen und räumte am Rande selbstkritisch ein, dass sich die Stadt auch noch mehr einbringen könnte.