Meßstetten-Tieringen. Der Verein "Unser Käpelle" lädt zum ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 24. Juni, ab 10.30 Uhr am Käpelle ein. Mitgestaltet wird er vom evangelischen Kirchenchor Tieringen und einer Bläsergruppe aus Hausen am Tann. Danach gibt es Kaffee und Hefekranz sowie kalte Getränke. Bereits am Vorabend, Samstag, 23. Juni, sind Mitglieder, Sponsoren, Helfer, Freunde und Gönner zur Hockete am Käpelle ab 17 Uhr eingeladen. Imbiss und Getränke stehen bereit.