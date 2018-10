Das Gospelkonzert "Sing Halleluja" mit Voices, Hearts & Souls findet am Sonntag, 21. Oktober, ab 18 Uhr in der Lamprechtskirche Meßstetten statt. Unter der Leitung von Juandalynn R. Abernathy sind die beiden Solisten Verena Rissel und Armin Glatz zu hören, begleitet von einer Band mit Wolfgang Fischer am Keybord, Ralf Gugel an der Gitarre und Andy Schoy am Schlagzeug. Der Eintritt ist frei. Eine Spende wird erbeten, teilen die Veranstalter mit. Foto: Beuttler