Meßstetten Glocken für die Vögel

Meßstetten-Oberdigisheim. Das Naturerlebniszentrum der Sparkassenstiftung Umwelt und Natur in Oberdigisheim geht mit neuen Angeboten in die Wintersaison. Diese beginnt im November mit der "Offenen Werkstatt" und ist danach bis März einmal in der Woche für Kinder und Erwachsene geöffnet.