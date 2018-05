Meßstetten Gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig

Meßstetten-Heinstetten. Zehn Schuppenbauplätze mit "verhältnismäßig großzügigen Baufenstern" – so heißt es in der Sitzungsvorlage des Meßstetter Gemeinderats – sollen im Gebiet Ried in Hein­stetten entstehen, für das Klaus Grossmann vom Balinger Büro "Dr. Grossmann Umweltplanung" den Gemeinderäten die Planung vorgestellt hat. Die Änderungswünsche des Ortschaftsrats Heinstetten sind darin bereits eingearbeitet: Nicht nur Sattel- sondern auch Pultdächer sind zugelassen, und die Baufenster wurden ebenfalls modifiziert. Noch nicht abgeschlossen sind der Umweltbericht inklusive Grünordnung und der Speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung – dafür müssen noch die erforderlichen jahreszeitlich abhängigen Erhebungen gemacht werden.