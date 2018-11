Meßstetten Geschenke machen Hoffnung greifbar

"Der Grundgedanke der Aktion ist, durch einen einzelnen Schuhkarton Glaube, Hoffnung und Liebe für Kinder rund um den Globus greifbar zu machen", sagt Susanne Wysotzki. Verteilt werden die Päckchen für Zwei- bis 14-Jährige in diesem Jahr unter anderem in der Ukraine, in Serbien, Montenegro und der Mongolei. Überreicht werden sie von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen, die dafür extra geschult werden und ein Berichtswesen einhalten müssen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten.