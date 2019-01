Meßstetten German Design Award für innovativen Bürostuhl

Gemeinsam mit dem Berliner Ingenieur Joachim Brüske arbeitete Krob intensiv an der Optimierung der völlig neuartigen Technologie. Themen waren bei der Entwicklung vor allem das Zusammenspiel der statischen Eigenschaften und Kraftflüsse im Material. Die Smart Spring ermöglicht automatisch optimalen und individuellen Sitzkomfort und aktives Sitzen in jede Richtung. Das Design ist auf das Wesentliche reduziert und besitzt einen hohen Wiedererkennungswert.

"Bürostuhlkonzepte der vergangenen Jahre erinnern mit ihren aufwendigen Mechaniken eher an klassischen Maschinenbau. Das wollten wir mit dem PUREis3 anders lösen. Seine Konstruktion und Designsprache ist vom filigranen Leichtbau inspiriert", erklärt der Designer Andreas Krob. "Wir haben das Sitzen neu definiert", ist sich Helmut Link, geschäftsführender Gesellschafter von Interstuhl, sicher. "Wir läuten ein neues Zeitalter des aktiven Sitzens ein."

Der Stuhl wurde bereits bei seiner Weltpremiere auf der Büroleitmesse Orgatec 2018 mit einer Auszeichnung beim Innovationspreis Architektur + Office der Fachzeitschrift AIT bedacht. Nun hat auch der Rat für Formgebung die einmalige Innovation erkannt.

Da der PUREis3 so überraschend leicht ist, lässt er sich ohne Aufwand dorthin bewegen, wo er benötigt wird. Er eignet sich ebenso für Konferenzräume und Teammeetings wie für konzentriertes Arbeiten am Schreibtisch. Sein klares Design und die große Auswahl an Farben und Stoffen lassen viel Freiheit für individuelle Gestaltung zu. Die Kollektion umfasst vier Modelle: Netz- und Polsterrücken, jeweils in weißem und schwarzem Design. Dabei kann aus einer Vielzahl an Materialien und Farben ausgewählt werden. Smart Spring, Stuhlsäule und die optionalen Armlehnen sind bei allen Modellen einheitlich entweder in Weiß oder Schwarz gehalten. Zur Auswahl stehen zudem verschiedene Armlehnen.

Wie viel Bewegung auf PUREis3 möglich ist, wurde von der ETH Zürich in einem biomechanischen Gutachten untersucht. Dieses belegt, dass der Stuhl im oberen Rückenbereich eine Materialflexibilität von bis zu 22 Grad pro Seite, einen Öffnungswinkel des Rückens von bis zu 38 Grad und ein seitliches Bewegungsspektrum der Sitzfläche von bis zu 26 Grad aufweist.

Wer noch mehr Bewegung in den Büroalltag bringen möchte, setzt auf den PUREis3 in Verbindung mit der App S 4.0 und erhält die vollumfängliche "Active Sitting Solution" von Interstuhl. Die Applikation, die Interstuhl in Kooperation mit Garmin entwickelt hat, analysiert das individuelle Sitzverhalten des Nutzers und hilft aktiv dabei, es weiter zu verbessern. Komplementiert wird die Lösung durch Anleitungen für leicht umsetzbare Office-Workouts und Aufforderungen zu Haltungswechseln.

Weitere Informationen: interstuhl.com/pure