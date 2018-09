Meßstetten Genossen diskutieren über ländlichen Raum

"Wie stabilisieren wir uns im ländlichen Raum?" lautet der "Arbeitsauftrag" des Landesvorstandes, der vor Ort konkretisiert werden müsse. Laut Andreas Raschke, dem stellvertretenden Ortsverbandsvorsitzenden, sind kleinere Ortsvereine wie Meßstetten auf die Kreisebene angewiesen, der Anteil an Aktiven sei dort aber prozentual oft höher als in großen. "Nur wer nach innen seine Themen offen ausdiskutiert hat und sich nach einem geordneten Prozess auf einen Weg festlegt, kann nach außen geschlossen auftreten", betonte Norbert Kiefer. Michael Gengenbach aus Nusplingen, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender, legte nach, dass dieser Diskussionsprozess in der Partei und die Arbeit nach außen nur erfolgreich sein könnten, wenn die inneren Strukturen stimmten und Meinungsbildung von unten nach oben gewollt sei.

Dass das Bedürfnis nach politischer Diskussion groß sei, zeige unter anderem die anhaltend großen Beteiligung überwiegend älterer Genossen, auch etlicher Kreistagsmitglieder, an der Projektgruppe Soziale Gerechtigkeit, maßgebend organisiert von Klaus Fütterer vom Stadtverband Balingen. Sie trifft sich regelmäßig – seit der Landtagswahl 2016 bereits 16 Mal – in Balingen und ist offen für Mitglieder und Interessierte.

Vorsitzende Sabine Knopp, selbst Beisitzerin im SPD-Kreisvorstand, hofft auf rege Beteiligung von Genossen auch aus anderen Ortsvereinen im Kreisverband an der mitgliederoffenen Kreisvorstandssitzung am Dienstag, 18. September, ab 19 Uhr im Restaurant "Post Italia" in Tailfingen.