Meßstetten Gemeinsame Jugendarbeit hat Erfolg

"The Magnificent Seven" von Elmer Bernstein, einer der bekanntesten Western-Soundtracks, brachte ebenso viel Schwung hinein wie "The Glacier Expresss" von Larry Neeck, das musikalisch den Weg der Schweizer Gebirgsbahn zwischen St. Moritz und Zermatt erzählt. "So schön ist Blasmusik" von Erich Becht war die eingängige Erkennungsmelodie des Grand Prix der Volksmusik, der zwischen 1986 und 2010 jährlich stattfand, und erfreute die Zuhörer, ehe es mit "Equinox" von Ed Huckeby, das die Tagundnachtgleiche beschreibt, etwas stimmungsvoller wurde.

Lebhaft rhythmisch nahm das Orchester sein Publikum danach mit auf eine "80er-Kult(tour)" mit hochkarätiger Popmusik, zusammengefasst zu einem Medley mit Kult-Status. Danach setzte "The Sound of Silence" von Paul Simon einen echten Kontrastpunkt, zumal neben den rockigen die sinfonischen Klänge dominieren. Für die Besucher war es ein Höhepunkt eines besonders unterhaltsamen Konzertabends, der dank des "Mitternachtskonzerts" der Aktiven noch länger ausgedehnt wurde. Schon am 8. Dezember treffen sich die beiden befreundeten Musikvereine dann wieder beim Konzert in der Festhalle – dann in Unterdigisheim.

Hohe Ehrungen hat Heiko Peter Melle, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb, beim Konzert ausgesprochen und den Jubilaren für ihren vorbildlichen Einsatz gedankt.

Dirigent Jörg Reizner ehrte Melle für 30 Jahre als aktiver Musiker mit der Ehrennadel des Blasmusikverbandes in Gold mit Urkunde und einem Weinpräsent. Lothar Mattes, Vorsitzender und Ehrenmitglied des Musikvereins Hartheim, blickt auf 50 aktive Jahre als Musiker zurück. Seit 1983 gehört er dem Ausschuss an, 2019 wird er 20 Jahre Vorsitzender sein. Verbunden mit dem Dank des Blasmusikverbands Baden-Württemberg (BVBW) erhielt Mattes die Ehrennadel mit Diamant und Ehrenbrief sowie ein Weinpräsent. Sein Stellvertreter Hubert Schoy, der auch der Seniorenkapelle "Hartheimer Oldies" vorsitzt, wurde für 25 Jahre in Vereinsvorstandschaften ausgezeichnet: mit der Fördermedaille des BVBW in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Christoph Hafner-Degen ist seit zwölf Jahren Jugendleiter und seit 1996 Flügelhornist im MV Hartheim. Für mehr als zehn Jahre in der Vereinsführung erhielt er die Fördernadel in Bronze mit Urkunde überreicht.

Kurt Schreyeck, seit 1973 aktiver Musiker, war neun Jahre lang Schriftführer und für die Geschichtsschreibung des Vereins verantwortlich. Seit 1993 ist er Beisitzer und zwischenzeitlich auch Notenwart. Er erhielt die Fördernadel in Gold mit Diamant und den Ehrenbrief des BVBW.