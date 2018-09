Meßstetten Gegenverkehr gestreift: 20 000 Euro Schaden

Meßstetten-Heinstetten/ Schwenningen. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei war er hinter einem Wohnmobil in Richtung Hein­stetten gefahren und dabei so weit links geraten, dass er einen entgegenkommenden Wagen streifte. Dessen Fahrer hatte noch versucht, nach rechts auf den Grünstreifen auszuweichen; dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen. Der 33-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht; den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20 000 Euro.