Meßstetten Ganz oben auf dem Wunschzettel

Meßstetten. Der Rundgang begann vor dem Meßstetter Rathaus, wo die Option einer Überdachung des Erwin-Gomeringer-Platzes diskutiert wurde – ein Vorschlag, den die Vereine bereits mehrfach an den Gemeinderat und die Stadtverwaltung herangetragen hatten. Hintergrund des Vorstoßes ist ihr Wunsch, bei Festivitäten möglichst wetterunabhängig zu sein und Planungssicherheit zu erlangen. Die Ratsmitglieder waren sich jedoch einig, dass eine feste Überdachung nicht in Betracht komme: zu teuer, fanden sie. Sie favorisieren eher mobile Varianten und gaben den Auftrag ans Stadtbauamt weiter, bis zu den Haushaltsberatungen zu prüfen, was es auf dem Markt gibt.

Des weiteren wurde der Vorschlag, eine öffentliche Toi­lette einzurichten, diskutiert. Für die sind die Stadträte durchaus zu haben; ein denkbarer Standort wäre der neben dem Bunkerausgang hinterm Rathaus. Stadtrat Oliver Rentschler von der Bürgerliste forderte die Verwaltung außerdem auf, weitere Anschlussmöglichkeiten für einen zusätzlichen mobilen Toilettencontainer zu prüfen, damit man auch bei größeren Veranstaltungen auf dem Erwin-Gomeringer-Platz auf die Toiletten in der Tiefgarage des Rathauses verzichten könne.

Und dann war auch schon die Frage an der Reihe, welcher Standort im Kernort geeignet für den Mehrgenerationenspielplatz wäre, der offenbar ganz oben auf der Prioritätenliste von Gemeinderat und Verwaltung steht. Nachdem die Stadtverwaltung mehrere Vorschläge unterbreitet hatte, fasste man – wegen des Platzbedarfs – das bisherige Fußballfeld auf dem Blumersberg ins Auge. Stadtrat Ernst Berger (CDU) bat die Stadtverwaltung, von den Anregungen und Vorschlägen, welche bei der gesamtstädtischen Bürgerbefragung aus der Bevölkerung gekommen seien, möglichst viele in den weiteren Planungen zu berücksichtigen. Dem Fußballverein, der das Noch- Sportgelände nutzt, soll eine Alternative angeboten werden – zur Diskussion steht der schon lange nicht mehr genutzte und verwahrloste "Sportplatz Eichhalde", der entsprechend gerichtet werden müsste. Wie Bürgermeister Schroft mitteilte, sind die Stadt und der Verein mitein­ander im Gespräch.